В Мексике за сутки коронавирусом заразились почти 5,5 тысяч человек

Мексиканские власти подтвердили 5441 новый случай заражения коронавирусом за последние сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«В настоящий момент мы имеем 208 392 положительных пробы на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. В это число входят 25 779 летальных случаев», — заявили в ведомстве.

Также в минздраве сообщили, что изучают 1903 подозрительных летальных случая, которые могут быть вызваны инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии

— В Чили от COVID-19 скончались более 5 тысяч пациентов

— В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 46 тысяч человек