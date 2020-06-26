Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела МН-17 на русский язык

Суд Нидерландов отклонил запрос фигуранта дела МН-17 Олега Пулатова на перевод всех материалов на русский язык, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Тейса Бергера.

По его словам, это было третье прошение со стороны Пулатова.

Бергер подчеркнул, что обвиняемый не имеет право просить о переводе всего досье, которое содержит десятки тысяч страниц. Он может рассчитывать лишь на перевод материалов, которые относятся лично к нему.

«Запрос Пулатова был отклонен следственным судьей, так как он не был достаточно точным и обоснованным», — пояснил прокурор, добавив, что обвиняемому стоит обратиться к услугам переводчика.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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