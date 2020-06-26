В Москве задержаны два человека после стрельбы

На севере Москвы полицейские задержали двух человек, устроивших стрельбу, пишет ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны двое мужчин. Они доставлены в отдел полиции. Проводится проверка», — сказал собеседник.

Отмечается, что конфликт произошел на Левобережной улице примерно в восемь вечера.

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