В Москве задержаны два человека после стрельбы
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На севере Москвы полицейские задержали двух человек, устроивших стрельбу, пишет ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны двое мужчин. Они доставлены в отдел полиции. Проводится проверка», — сказал собеседник.
Отмечается, что конфликт произошел на Левобережной улице примерно в восемь вечера.
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