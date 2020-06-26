В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску

В аэропорту Ростова-на-Дону сняли с рейса пассажира, который отказался надеть медицинскую маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В аэропорту Платов 46-летний пассажир рейса Ростов-на-Дону — Москва категорически отказался надеть средство индивидуальной защиты несмотря требование командира самолета.

Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть, он привлечен к административной ответственности по ст. «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», ст. «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и ст. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».