Полиция изъяла пятерых детей у женщины-алкоголички
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В Пермском крае полиция изъяла пятерых детей у женщины-алкоголички, пишет РЕН.
Сообщается, что женщина заперла в доме детей в возрасте от года до семи лет. Полицейские обнаружили голодных грязных детей. На кухне был не закрыт газовый вентиль.
«Малолетние были без присмотра, голодные, одежда малышей испачкана фекалиями. В холодильнике не было продуктов, по находящейся в антисанитарном состоянии квартире были разбросаны вещи», — сказали в региональном ГУ МВД.
Дети находятся в больнице.
Малышей уже изымали раньше, но тогда женщина устранила нарушения.
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