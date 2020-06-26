В Пермском крае полиция изъяла пятерых детей у женщины-алкоголички, пишет РЕН.

Сообщается, что женщина заперла в доме детей в возрасте от года до семи лет. Полицейские обнаружили голодных грязных детей. На кухне был не закрыт газовый вентиль.

«Малолетние были без присмотра, голодные, одежда малышей испачкана фекалиями. В холодильнике не было продуктов, по находящейся в антисанитарном состоянии квартире были разбросаны вещи», — сказали в региональном ГУ МВД.

Дети находятся в больнице.

Малышей уже изымали раньше, но тогда женщина устранила нарушения.

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