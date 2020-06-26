В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 1396 человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 1 396 человек, написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.
Отмечается, что всего заразились 194 тысячи, вылечились 167 тысяч, умерли больше пяти тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США почти 40 тысяч человек за сутки заразились коронавирусом
— В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у 323 человек