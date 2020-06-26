В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 1396 человек

В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 1 396 человек, написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.

Отмечается, что всего заразились 194 тысячи, вылечились 167 тысяч, умерли больше пяти тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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