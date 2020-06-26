Голикова назвала число сдающих ЕГЭ выпускников

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать более 710 тысяч человек, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего на участие в экзамене заявлено 713 673 человека, из них 620 543 – выпускники текущего года, отметила вице-премьер. При этом общее число выпускников одиннадцатых классов в этом году составляет 710 тысяч человек.

Ранее Минпросвещения передвинуло сроки начала единых государственных экзаменов из-за пандемии коронавируса. Основная волна ЕГЭ в этом году начнется 3 июля. При этом в этом году ЕГЭ могут сдавать только те выпускники, которые хотят поступить в вузы.

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