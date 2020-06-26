Полиция не считает терактом нападение на людей в Глазго
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Правоохранительные органы не рассматривают нападение на людей в Глазго как теракт, сообщает полицейское управление Большого Глазго на своей странице в Twitter.
В настоящее время продолжается расследование произошедшего, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Глазго неизвестный напал на людей с ножом, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе один полицейский. Нападавший был застрелен на месте происшествия.
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