Полиция не считает терактом нападение на людей в Глазго

Правоохранительные органы не рассматривают нападение на людей в Глазго как теракт, сообщает полицейское управление Большого Глазго на своей странице в Twitter.

В настоящее время продолжается расследование произошедшего, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Глазго неизвестный напал на людей с ножом, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе один полицейский. Нападавший был застрелен на месте происшествия.

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