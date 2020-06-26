В Италии за сутки от коронавируса умерли 30 человек, что увеличивает общее число жертв до 34 708, пишет минздрав страны.

Днем раньше скончались 34 пациента. Самой большой показатель зафиксировали в конце марта, когда погибли 969 человек.

В Италии с начала эпидемии заразились 187 тысяч, выздоровели почти 240 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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