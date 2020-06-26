Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США

Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение запрашивало для россиянина наказание в виде 15 лет лишения свободы, сторона защиты настаивала на наказании не более 7 лет тюрьмы, передает агентство.

Бурков в 2015 году был задержан в Израиле по запросу США по подозрению в «хакерской деятельности». В 2019 году россиянин был экстрадирован в Соединенные Штаты.

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