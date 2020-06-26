Байконур возвращает меры по предотвращению COVID-19

Власти Байконура возвращают ряд мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 5 июля текущего года, сообщается на сайте городской администрации.

«Возобновлен домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста», – указано в сообщении.

Кроме того, выходить из дома можно с 6.00 до 21.00 по местному времени, указано в сообщении. Допускаются передвижение на работу, в ближайший магазин и аптеку и в медицинскую организацию, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

Передвигаться по улицам можно группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи, отмечает администрация. Вновь приостановлена работа торговых центров, культурных и спортивных учреждений.

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