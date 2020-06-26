Путин одобрил идею назвать улицы в городах России в честь медиков, борющихся с COVID-19
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Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медиков, которые проявили себя в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров рассказал о работе студентов медицинских университетов и волонтеров в больницах Махачкалы. Также он предложил российскому лидеру назвать улицы в разных городах в честь медиков, борющихся с коронавирусом на передовой.
«Хорошая идея», — ответил Путин.
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