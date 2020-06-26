Байден заявил о 120 млн жертв коронавируса в США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что от коронавируса в США погибли свыше 120 млн человек. Об этом сообщает Fox News.

С соответствующим заявлением он выступил 25 июня в Пенсильвании. В своей речи он также сказал, что у американцев нет работы, они не знают, куда идти и что делать.

На это высказывание отреагировал нынешний президент США Дональд Трамп. На своей странице в Instagram американский лидер написал, что встретил бы резкую критику в СМИ, если бы сам сказал нечто подобное. Трамп также назвал это заявление Байдена «удручающе глупым».

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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