Вирусолог предрек России новый всплеск коронавируса

Вирусолог Михаил Щелканов заявил, что жителей России ожидает новый всплеск коронавируса сразу после подъема заболеваемости в Европе. Об этом сообщает Ura.ru.

По его мнению, это произойдет уже через две недели, поскольку недавно ВОЗ проинформировала о новом росте зараженных COVID-19 в Европе.

Специалист отметил, что вспышка затронет крупные города России, расположенные в ее европейской части. Речь идет о Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.

Также рост числа новых случаев ожидается во Владивостоке, поскольку граждане Китая возвращаются домой из Европы, пересекая этот российский город.

Щелканов уверен, что избежать очередного всплеска можно лишь закрыв границы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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