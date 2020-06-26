В Калифорнии трех человек унесло в Тихий океан
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На юге американского штата Калифорния три человека погибли после того, как их унесло волнами Тихого океана. Об этом сообщает пожарная служба округа Вентура на странице в Twitter.
Отмечается, что пожарные смогли оперативно провести поиски в воде и вытащили троих на берег. Выяснилось, что пострадавшие получили смертельные ранения.
Происшествие произошло в 16.40 по местному времени 25 июня.
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