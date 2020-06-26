В Минобрнауки поддерживают ежегодное проведение онлайн-выпускного

В Минобрнауки выступили с поддержкой инициативы о проведении Всероссийского онлайн-выпускного ежегодно. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подтвердил эту информацию и отметил, что онлайн-выпускным предлагают дополнить традиционные очные выпускные.

«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником», — добавил министр.

В России онлайн-выпускной пройдет 27 июня. Выпускные пройдут как для студентов вузов, так и для школьников.

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