В Минобрнауки поддерживают ежегодное проведение онлайн-выпускного
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В Минобрнауки выступили с поддержкой инициативы о проведении Всероссийского онлайн-выпускного ежегодно. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков подтвердил эту информацию и отметил, что онлайн-выпускным предлагают дополнить традиционные очные выпускные.
«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником», — добавил министр.
В России онлайн-выпускной пройдет 27 июня. Выпускные пройдут как для студентов вузов, так и для школьников.
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