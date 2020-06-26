В Москве выявлено 813 новых случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявили 813 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Отмечается, что данный показатель в два раза меньше, чем две недели назад, когда было зафиксировано 1 714 случаев.

Среди новых выявленных случаев 40,1% — от 18 до 45 лет, 33,8% — от 46 до 65 лет, 12,6 – от 66 до 79 лет, 6,0% – старше 80 лет, 7,5% — дети.

По последним данным, всего в России зафиксировано 620 794 случая COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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