Эксперт Минздрава: вакцина не станет панацеей против COVID-19
Главный внештатный детский специалист, онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что вакцина против COVID-19 не станет панацеей от данного вируса. Об этом сообщает ТАСС.
В пример он привел вирус гриппа. Несмотря на то что вакцинация от гриппа сейчас является массовой, ежегодно от него погибает около 600 тыс. человек. По мнению специалиста, ситуация с коронавирусом развернется подобным образом.
«Но я как врач не жду стопроцентной панацеи от этих вакцинаций», — произнес он.
Румянцев подчеркнул, что сейчас над созданием вакцины от коронавируса работают порядка 20 исследовательских коллективов России.
По его словам, этот труд дал определенный толчок для развития новых исследований, особенно в области искусственных и естественных вирусов, а также эволюции определенных патогенов.
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