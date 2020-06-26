Исследователи назвали способ убить COVID-19 за 25 секунд

Американские исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета рассказали, как уничтожить новый тип коронавируса COVID-19 за 25 секунд. Об этом сообщает Biospace.

Они объявили, что убить коронавирус можно при помощи технологии дальнего ультрафиолетового излучения.

Группа ученых в ходе испытаний установила, что при использовании 5 мДж/см2 коронавирус уничтожался на 99% за шесть секунд. В свою очередь при применении ультрафиолета в дозировке 22 мДж/см2 в течение 25 секунд вирус уничтожался полностью.

Исследователи добавили, что для очищения от COVID-19 комнаты площадью 15 квадратных метров необходима энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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