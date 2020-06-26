Украина обновила антирекорд по приросту новых случаев заражения COVID-19

На Украине за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 1 109 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом из медицинский учреждений также был выписан 541 пациент, который получил повторный отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию.

Жертвами заболевания на Украине стали 19 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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