«Ъ»: названы последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Солдата-срочника Никиту Ерошенко, разбившего стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, после инцидента отправили в военно-клинический госпиталь Минобороны №1586, расположенный в подмосковном Подольске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В случае, если солдат окажется здоров, он попадет под следствие по статье о хулиганстве. Также могут быть наказаны его непосредственные командиры.

Как отмечается, Никита прибыл к месту проведения парада в составе военного резерва и волновался из-за того, что, несмотря на многомесячные тренировки, он не сможет принять участие в параде.

Молодой человек решил разбить стекло микроавтобуса ФСО, когда других солдат отправили на Красную площадь.

По словам самого Никиты, таким образом он попытался отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение.

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