От COVID-19 излечились свыше 30 тысяч человек в Подмосковье

В Московской области от нового типа коронавируса COVID-19 излечились более 30 тысяч человек. Об этом сообщает оперштаб.

Так, за сутки повторный отрицательный анализ на заболевание получили 1 489 пациентов.

Общее число излечившихся от COVID-19 за время пандемии составило 30 491 житель Подмосковья.

В оперштабе уточнили, что излечившиеся были выписаны из медучреждений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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