Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед дворцом президента Бразилии

Неизвестный совершил поджег автобуса с пассажирами прямо перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару. Таким образом, он хотел выразить протест против политики главы государства, сообщает портал G1.

Как стало известно, инцидент произошел напротив Дворца Планалту.

По информации военной полиции Федерального округа, подозреваемый расплескал в автобусе бензин, поджег его, после чего покинул транспортное средство, выкрикивая «долой Болсонару!». Затем мужчина был задержан, его отвезли в полицейский комиссариат. Пожарные потушили пламя. Сгорела только часть автобуса.

Как сообщается, в автобусе были десять пассажиров. В результате инцидента они не пострадали.

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