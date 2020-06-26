В Мексике число случаев коронавируса перевалило за 200 тысяч

Глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа сообщил, что в стране число выявленных случаев нового коронавируса в стране достигло 202 951. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter ведомства.

По его словам, за сутки число новых случаев коронавируса увеличилось на 6104.

Луис Аломиа также уведомил, что умерли от осложнений, вызванных COVID-19, уже 25 060 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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