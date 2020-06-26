WP: число случаев COVID-19 в США может превышать 20 млн

В США число случаев коронавируса нового типа может превышать 20 млн. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберта Редфилда.

Он заявил, что в настоящее время официально в стране COVID-19 был обнаружен у 2,3 млн человек, однако на самом деле цифры могут быть в десять раз выше.

«По нашим точным подсчетам, на данный момент на каждый зарегистрированный случай приходятся еще десять случаев», — сказал Редфилд.

По его словам, такая оценка основана на сделанных анализах крови на антитела. Глава ЦКПЗ сообщил, что на каждый подтвержденный случай коронавируса десять человек имеют антитела.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.