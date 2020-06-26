В Колумбии число случаев коронавируса превысило 80 тысяч

Число случаев коронавируса нового типа в Колумбии увеличилось до 80 599. Об этом в своем Twitter сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Согласно данным ведомства, 25 июня в Колумбии было зафиксировано 3486 новых случаев COVID-19, 163 смертельных исхода, 1678 выздоровевших пациентов.

В общем число вылечившихся возросло до 33 349. За все время жертвами новой коронавирусной инфекции в стране стали 2654 человек.