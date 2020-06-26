В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход, на котором были выпускники школы и их родители, столкнулся с причалом в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным управления, инцидент произошел в четверг, 25 июня, в районе 20.50 мск.
«Прогулочный теплоход «Лагуна», в котором находилось 46 выпускников 9-го класса и 10 взрослых из числа родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы», — указано в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, как и угрозы окружающей среде.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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