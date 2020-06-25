В мире за сутки коронавирус подтвердился у 167 тысяч человек, что увеличивает общее число заражений до 9,29 миллиона, пишет Всемирная организация здравоохранения.

Сообщается, что число смертей увеличилось на пять тысяч, приблизившись к 480 тысячам. Днем ранее выявили 135 тысяч заражений и четыре тысячи летальных исходов.

На первом месте по распространению коронавируса находится регион Северной и Южной Америки (4 604 134 случая и 97 128 смертей), на втором месте — Европа (2 600 590 случаев и 194 972 смерти), на третьем месте — Восточно-Средиземноморский регион (969 656 случаев и 22 003 смерти).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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