Эксперт допустил, что в США коронавирусом заразились 25 млн человек

В США коронавирусом могли заразиться 25 миллионов человек, что в десять раз больше официальных показателей. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда.

«Этот вирус так часто вызывает бессимптомное течение болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10% вспышки болезни», — сказал Редфилд, напомнив, что сейчас коронавирус подвержден у около 2,5 млн человек.

Эксперт призвал американцев не думать, что эпидемия закончилась. По его словам, нужно продолжать соблюдать дистанцию и другие меры санитарной безопасности.

В США от коронавируса уже вылечились больше миллиона, погибли 124 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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