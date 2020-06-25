Эксперт допустил, что в США коронавирусом заразились 25 млн человек
В США коронавирусом могли заразиться 25 миллионов человек, что в десять раз больше официальных показателей. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда.
«Этот вирус так часто вызывает бессимптомное течение болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10% вспышки болезни», — сказал Редфилд, напомнив, что сейчас коронавирус подвержден у около 2,5 млн человек.
Эксперт призвал американцев не думать, что эпидемия закончилась. По его словам, нужно продолжать соблюдать дистанцию и другие меры санитарной безопасности.
В США от коронавируса уже вылечились больше миллиона, погибли 124 тысячи человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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