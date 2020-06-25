В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 1458 человек

В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 1 458 человек, написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.

Отмечается, что за сутки скончался 21 пациент, что увеличивает общее число жертв до 5 046.

Всего в Турции коронавирусом заразились 193 115, выздоровели 165 706 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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