В Нижнем Новгороде загорелся музей

В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Пожар на втором этаже двухэтажного здания. Площадь возгорания составляет 150 кв.м.», — сказали в МЧС.

Отмечается, что существует угроза возгорания других зданий. Ранг пожара также повышен со второго до третьего.

Литературный музей — один из сохранившихся в городе особняков с интерьером. Здание было построено во второй половине XIX века.

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