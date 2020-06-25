В Нижнем Новгороде загорелся музей
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В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
«Пожар на втором этаже двухэтажного здания. Площадь возгорания составляет 150 кв.м.», — сказали в МЧС.
Отмечается, что существует угроза возгорания других зданий. Ранг пожара также повышен со второго до третьего.
Литературный музей — один из сохранившихся в городе особняков с интерьером. Здание было построено во второй половине XIX века.
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