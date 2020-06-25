Польша выдала России обвиняемого в убийстве по указанию Паши Цветомузыки
Польша выдала России Вячеслава Исминдирова, который обвиняется в заказном убийстве 1997 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.
По его словам, Исминдиров уже экстрадирован в Россию и помещен на двухнедельный карантин.
По версии следствия, в 1997 году в Красноярском крае за распределение криминальных сфер влияния боролись два авторитета: Анатолий Артюшков (Артюшок) и Вилор Струганов (Паша Цветомузыка).
В июле 1997 года Цветомузыка решил убить Артюшкова, а исполнителями выбрал Александра Живицу и Вячеслава Исминдирова.
Последний, как считает следствие, выполнил заказ 21 июля 1997 года. Он убил Артюшкова несколькими выстрелами, после чего пустился в бега.
В 2018 году Исминдирова задержали в Польше.
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