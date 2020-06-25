Друг разбившего стекло машины ФСО солдата назвал его спокойным человеком

Солдат-срочник Никита Ерошенко, разбивший стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед началом парада Победы, был спокойным человеком. Об этом «Газете.Ru» рассказал друг военнослужащего.

«Спокойный человек Никита. Вспышек агрессии не замечал», — сказал молодой человек.

Он добавил, что Ерошенко не испытывал неприязни к силовым ведомствам, как ранее об этом писали ряд СМИ.

«Ни к каким государственным структурам неприязни он не испытывал», — подчеркнул друг военнослужащего.

Накануне Ерошенко разбил карабином стекло в микроавтобусе ФСО из-за того, что в последний момент его перевели в резерв. Поводом для этого стали высказывания о ненависти к сотрудникам ФСБ со стороны солдата.

По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело в его отношении не возбуждалось.

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