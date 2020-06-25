СК завел уголовное дело против бывшего замглавреда «Московского комсомольца»

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в публичных призывах к терроризму бывшему замглавреда газеты «Московский комсомолец» Айдеру Муждабаеву, уехавшему на Украину в 2015 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируются публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма», — заявили в СК.

По данным статьям ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Муждабаев переехал на Украину, где занял должность заместителя гендиректора телеканала ATR в 2015 году.

По версии следствия, он разместил в интернете несколько постов, в которых призывал украинских силовиков «брать россиян в заложники», чтобы обменять их на украинского режиссера Олега Сенцова.