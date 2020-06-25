Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца лета
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Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве до конца лета, передает РИА «Новости».
Синоптик призвал не ждать в июле и августе тридцатиградусной жары. По его словам, сейчас погода возвращается к своим климатическим значениям и установится на данной отметке до конца лета.
Климатической нормой для лета является до +10...+15℃ ночью и до +20...+25℃ днем, рассказал Тишковец.
Он также не исключил появления «температурных ям» во второй половине лета.
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