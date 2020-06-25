В Индии от ударов молнии погибли 23 человека

В индийском штате Бихар 23 человека погибли и 10 пострадали в результате нескольких инцидентов с ударом молнии, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По словам местного чиновника Упендры Пал, в числе погибших 13 человек, которые работали на фермах в районе Гопалгандж — недалеко от столицы штата Бихар.

Все пострадавшие находятся на лечении в больнице, рассказал Пал.

В июле 2019 года молния убила 39 человек в Бихаре.