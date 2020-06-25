Депутат подвергла критике идею о выплатах за отказ от места в детском саду

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина («Единая Россия») раскритиковала идею выплачивать родителям деньги за отказ от предоставления места в детском за саду и добавила, что его посещение важно для ребенка, передает РИА «Новости».

«Я не согласна с предложением — все-таки ребенок, который посещает детское учреждение, получает не только полноценное питание, но и воспитание. С ним же занимаются логопеды, психологи, воспитатели. Дома это невозможно организовать», — сказала Вторыгина.

Она добавила, что посещение дошкольных учреждений важно для развития ребенка.

По ее словам, у российских семей с детьми уже достаточно выплат от государства.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову предложение установить для российских семей ежемесячную выплату в размере регионального МРОТ, если они откажутся от места в детском саду.

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