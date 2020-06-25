Коронавирус в Индонезии выявили более чем у 50 тысяч человек

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 50 тыс, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Прирост инфекции за последние 24 часа составил 1 178 случаев, общее число заболевших достигло 50 187 человек.

По данным ведомства, за прошедшие сутки от COVID-19 в стране скончались 47 человек. Всего с начала пандемии погибли 2 620 пациентов, вылечились — более 20,4 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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