Более 12 тысяч медиков будут присутствовать на пунктах сдачи ЕГЭ

Более 12 тыс. медицинских работников будут присутствовать на точках проведения ЕГЭ в течение всего срока его проведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Нам в этом году особенно понадобится их помощь. В первую очередь они будут участвовать в проходе ребят, проводить бесконтактную термометрию и определять, стоит допускать выпускника или нет», — сказал Музаев.

По информации ведомства, в 2020 году ЕГЭ будут сдавать 714 тыс. российских школьников.

В этом году ЕГЭ стартует 3 июля. В первую очередь школьников протестируют по географии, литературе и информатике.

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