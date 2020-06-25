На Украине намерены увеличить штрафы за оскорбление полицейских

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что власти страны намерены увеличить штрафы за оскорбление сотрудников правопорядка и ввести дополнительную ответственность за применение в отношении них перцовых баллончиков, передает РИА «Новости».

«Будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее, относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции», — сказал Геращенко.

Он не уточнил, на сколько эти штрафы будут увеличены.

Геращенко также отметил, что применение баллончиков будет расцениваться в уголовных делах как дополнительный квалифицирующий признак. При этом граждане могут продолжить приобретать и использовать их для самообороны без ограничений.

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