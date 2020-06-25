В Москве за сутки выявили 885 заразившихся коронавирусом

В Москве медики за последние 24 часа выявили 885 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 926 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Распределение по субъектам: Москва 885, Московская область 467...» — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в столице зафиксировали 217 791 случай заражения инфекцией, выздоровели 142 194 пациента, погибли 3 669 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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