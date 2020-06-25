В России выявили 7113 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 7113 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 613 994 случая COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За все время пандемии в России от коронавируса умерли 8 605 человек.
По выздоровлении за сутки выписаны 6 342 пациента, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 375 164 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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