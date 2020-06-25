В России провели более 18 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели около 18,1 млн тестов на наличие коронавируса с начала пандемии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

«По состоянию на 24.06.2020 проведено 18 115 830 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

По последним данным, коронавирус в РФ подтвержден более чем у 607 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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