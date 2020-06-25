Эйфелева башня возобновила работу в Париже

Эйфелева башня в Париже возобновляет работу в четверг после почти трех месяцев простоя из-за пандемии коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководства достопримечательности.

«Эйфелева башня открывается 25 июня... Действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок», — сообщили в руководстве.

Также администрация башни отметила, что лифт на объекте останется закрытым до 1 июля из-за продления санитарных мер. Подняться на этажи можно будет только по ступенькам.

Во Франции коронавирус зафиксирован более чем у 160 тыс. человек.

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