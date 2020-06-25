В Москве от коронавируса вылечились еще 926 пациентов

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 926 человек, с начала пандемии в столице выздоровели 142 194 пациента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194», — сказала Ракова.

Она добавила, что всем выздоровевшим москвичам предлагают также стать донорами плазмы для лечения тяжелых форм развития COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

— В Минздраве рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19