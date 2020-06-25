Доктор Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, шарф можно смочить водой и повязать на шее, что поможет избежать перегрева, теплового удара и солнечных ожогов.

«Человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение», — утверждает врач.

Комаровский добавил, что шарф также можно опрыскивать средствами от насекомых, что поможет уберечься от их укусов.

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