В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

Детеныш капуцина плаксы появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного зоосада.

Капуцина плаксу называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребенка.

В зоопарке рассказали, что маленький примат питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на своей маме.

Пол капуцина пока не удается определить, так как его мама редко отпускает его от себя, отметили работники зоосада, добавив, что «активный малыш» уже иногда пробует взрослую еду и залезает на спину к братьям и сестрам.

Капуцин плакса — обезьяна с полухватательным хвостом, которым они дополнительно придерживаются. Включен в Международную красную книгу. Данный вид обезьян считается интеллектуально развитым.

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