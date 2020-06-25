Китайский рынок в Магадане закрыли на карантин

Мэр столицы Колымы Юрий Гришан заявил о закрытии китайского рынка в Магадане на карантин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение о закрытии, по его словам, было принято совместно с губернатором региона в связи с тем, что уже семь сотрудников рынка заболели коронавирусной инфекцией.

Он уточнил, что уже 12 сотрудников рынка получили положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Гришан подчеркнул, что на территории рынка приняты меры по предотвращению распространения заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — 7 тысяч: как в России растет число случаев коронавируса

— Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России

— Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейских штаммов