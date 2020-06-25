Китайский рынок в Магадане закрыли на карантин
Мэр столицы Колымы Юрий Гришан заявил о закрытии китайского рынка в Магадане на карантин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Решение о закрытии, по его словам, было принято совместно с губернатором региона в связи с тем, что уже семь сотрудников рынка заболели коронавирусной инфекцией.
Он уточнил, что уже 12 сотрудников рынка получили положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Гришан подчеркнул, что на территории рынка приняты меры по предотвращению распространения заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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