Соловьев прокомментировал инцидент с разбившим машину ФСО солдатом на параде Победы

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал данные СМИ о том, что солдат-срочник разбил машину ФСО во время парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление он сделал в рамках передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

Он назвал произошедшее провокацией.

По его словам, в объяснительной записке солдат написал, что ему в тот момент казалось, что за ним ведется слежка из стоящей машины, а также его пытаются облучить.

«Ему, судя по всему, напекло голову совсем», — добавил Соловьев.

Телеведущий также высказал предположение о том, что солдат мог «затаить обиду» из-за того, что был переведен в резерв в последний момент вместо участия в исторической част парада.

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