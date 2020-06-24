Пилоты самолета, разбившегося в Палестине, отвлеклись на беседу о коронавирусе

Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана», разбившегося 22 мая около города Карачи, отвлеклись на беседу о коронавирусе, пишет ТАСС со ссылкой на министра гражданской авиации Пакистана Гулама Сарвара Хана.

«Они (пилоты) были не сосредоточены и говорили о коронавирусе, от которого пострадали их семьи... Очень грустно, что самоуверенность и отвлеченное внимание стали причиной такого крупного инцидента», — сказал Хан.

Министр отметил, что пилоты и диспетчеры совершили несколько ошибок: во-первых, за 10 миль от посадочной полосы самолет находился на высоте в 7220 футов при требовании в 2500 футов, во-вторых, за пять морских миль до полосы пилоты убрали шасси, в-третьих, диспетчеры не сообщили пилотам о загоревшихся двигателях.

Airbus A320 разбился около международного аэропорта Карачи 22 мая. На борту находились 99 человек, 97 из которых погибли.

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